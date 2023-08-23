После массового отравления во Владимире через суд закрывают ларьки с шаурмой. Сегодня Октябрьским...

После массового отравления во Владимире через суд закрывают ларьки с шаурмой.Сегодня Октябрьским райсудом были рассмотрены два дела об административных правонарушениях в отношении индивидуального предпринимателя Д., имеющего в г.Владимире несколько предприятий по производству шаурмы.Он признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований. А именно, в необеспечении безопасности готовой продукции в процессе ее реализации, которое привело к причинению вреда здоровью и угрозе жизни граждан, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.За это административно приостановлена работа двух пунктов общественного питания, на 80 суток в каждом из них.Пока эти постановления Октябрьского районного суда не вступили в законную силу.Напомним, что накануне в Подмосковье задержан поставщик мяса для шаурмы, которым, предположительно отравились более сотни жителей. Было госпитализировано 67 отравившихся, в том числе 16 детей. Предварительно, в биоматериале больных обнаружена сальмонелла.Фото: https://www.pxfuel.com