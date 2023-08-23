Речь о 46-летнем жителе Московской области. По ходатайству следователя регионального Следкома, с учетом личности подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Как

Речь о 46-летнем жителе Московской области. По ходатайству следователя регионального Следкома, с учетом личности подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Как поясняют в Следкоме области, предпринимателю запрещено выходить за пределы места проживания, общаться со свидетелями и потерпевшими по уголовному делу вне процесса следствия, отправлять и получать сообщения, использовать средств связи и Интернета.