Приют для животных в Гусь-Хрустальном отремонтируют за счет областного бюджета. Кроме того,...

Приют для животных в Гусь-Хрустальном отремонтируют за счет областного бюджета.Кроме того, администрация города заключила соглашение с благотворительным фондом "Спасти может каждый", и теперь будет выделять средства на оплату труда сотрудников и коммунальных услуг.В приюте в Гусь-Хрустальном в последние годы сложилась плачевная и вместе с тем парадоксальная ситуация. Некие люди, называвшие себя "зоозащитниками", регулярно жаловались на условия, в которых живут брошенные животные, но на все уговоры - узаконить свою деятельность, чтобы мэрия могла официально финансировать приют - отвечали отказом. Представителей горадминистрации просто не пускали на территорию.Нет, а вы чего кудахчете? не шумите, открывайте!В прошлом году нарушения правил содержания животных подтвердила прокуратура. Собаки (а преимущественно ИХ содержат в приюте) жили в полной антисанитарии, не было ни изолятора, ни карантинного отделения. Больные животные жили бок о бок со здоровыми и практически ни на одного хвостатого постояльца не оказалось документов. Сейчас у приюта появился официальный "опекун". Волонтеры благотворительного фонда обещают навести порядок, привить, стерилизовать животных и начать искать им любящих хозяев.Оксана Хлопцева, директор благотворительного фонда "Спасти может каждый":- Не получить эту помощь, я считаю, что это просто бесхозяйственность. А мы - хозяйственные люди. Мы пришли, взяли, работаем. Я надеюсь, что и дальше у нас будет именно также. Мы это делаем только для того, чтобы животным жилось комфортно.