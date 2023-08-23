Прокуратура нашла многочисленные санитарные нарушения в одной из районных больниц Владимирской...

Прокуратура нашла многочисленные санитарные нарушения в одной из районных больниц Владимирской области.Повсеместно в палатах, коридоре, туалетах, буфетной нарушено покрытие стен и потолков; душевая или ванная комнаты для выполнения пациентами гигиенических процедур отсутствует. Кроме того, в изоляторе нет умывальника, а в процедурном кабинете, где проводится обработка медицинских инструментов, не имеется отдельной раковины для мытья рук, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Проверка была проведена Вязниковской межрайонной прокуратурой совместно с ТО Управления Роспотребнадзора по Вязниковскому и Гороховецкому району.Проверяющие пришли к выводу, что изношенность мебели в лечебных и вспомогательных помещениях не позволяет провести качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.Главному врачу медицинского учреждения внесено представление, устранение выявленных нарушений взято на контроль.Фото: пресс-служба облпрокуратуры.