У многих с приходом осени повышается уровень тревожности, и это неудивительно.

У многих с приходом осени повышается уровень тревожности, и это неудивительно.Мы возвращаемся к решению проблем, которые откладывали на "после отпуска", и часто в такие моменты возрастает напряжение, беспокойство. Порой к этому добавляются "телесные" проявления, например кружится голова или пропадает аппетит. Психологи в беседе с рассказали, откуда берется тревога и как можно самостоятельно с ней справиться.Анастасия Корнеева, специалист онлайн-платформы "Грань.РФ", отметила, что тревожное состояние может быть связано с наследственностью. Некоторые люди генетически предрасположены к подобным состояниям. "Как говорится, тревожная мама – тревожные дети", – говорит Корнеева.Вторичный признак тревожности – травматические события из прошлого, которые "подготовили" психику человека находиться в постоянном напряжении и готовиться к борьбе. Третья причина возникновения эмоционального дискомфорта – стрессы и перегрузки. Трудности в семье, на работе или учебе могут вызывать постоянное чувство тревоги, а усиливать его может информационный шум из новостей и социальных сетей.Одним из способов самостоятельно побороть тревожные мыли может стать уменьшение потребления "раздражающего" психику контента. Вместо просмотра новостей лучше послушать любимую музыку или добрый фильм, любимый с детства. Помимо этого, можно попробовать дыхательную гимнастику или сделать акцент на любые ритмические телесные упражнения. Кроме того, важно научиться переключаться и переставать думать о том, что вас тревожит."Как только вы поняли, что в голове крутится мысль, вызывающая повышение тревожности, надо приложить усилия и заменить ее на более позитивную. Ну или хотя бы на навязчивый мотивчик популярной песни", – говорит психолог Жанна Коняева.