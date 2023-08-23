По ней машины подъезжают к 19 многоквартирным домам, почтовому отделению, заведению общепита, двум детским садам и Владимирскому филиалу Финуниверситета. Ремонтирует дорогу победитель

По ней машины подъезжают к 19 многоквартирным домам, почтовому отделению, заведению общепита, двум детским садам и Владимирскому филиалу Финуниверситета. Ремонтирует дорогу победитель торгов – владимирская компания «Владавтодор». Стоимость контракта – 9,3 миллиона рублей. Завершить ремонт дорожники должны до начала октября.Как сообщают в мэрии, предстоит привести в порядок 0,4 километра дороги площадью 4512 кв. м, а