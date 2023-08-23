Ранее судимый житель Александрова отправится в колонию за фиктивную регистрацию 10 иностранцев у...

Ранее судимый житель Александрова отправится в колонию за фиктивную регистрацию 10 иностранцев у себя в квартиреАлександровским городским судом вынесен приговор в отношении ранее судимого местного жителя.Суд установил, что мужчина с 26.01.2022 по 11.03.2022, незаконно зарегистрировал в своей квартире десятерых граждан Республик Узбекистан и Таджикистан, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Осужденный вину признал, но пояснил, что регистрировал иностранцев в своей квартире, желая оказать им помощь. Денег за фиктивную регистрацию с них не брал.Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото pxfuel.com