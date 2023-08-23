Все профессии важны, все профессии нужны. Так ли это? Известный режиссер Сарик Андреасян назвал бесперспективную работу, которая привлекает некоторых девушек видимостью легкого заработка.

Все профессии важны, все профессии нужны. Так ли это? Известный режиссер Сарик Андреасян назвал бесперспективную работу, которая привлекает некоторых девушеквидимостью легкого заработка.В Москве состоялась премьера фильмаРодиона Чепеля"Жизнь по вызову. Док", в котором рассказывается о работепредставительниц секс-индустрии. На показе побывал знаменитый режиссер Сарик Андреасян, который высказал свое мнение о девушках, торгующих своим телом.По словам Андреасяна, он не одобряет деятельность женщин по вызову. Мол, для человека это должно быть ниже чувства собственного достоинства. "Это дорога в никуда", – цитирует Сарика . Он считает, что профессию эксортницы нельзя никак оправдать. Даже самые большие проблемы нельзя решать таким путем, уверен режиссер.Но если девушка все-таки стала продавать себя, то она в любой момент может отказаться от этой деятельности, сказал Андреасян. То есть можно хоть когда снова начать жить нормально. Те, кто сошел с порочного пути, есть, убежден именитый режиссер. Дескать, надежда умирает последней.Сарик Андреасян является режиссером таких фильмов, как "Беременный" (2011), "С новым годом, мамы!" (2012), "Ограбление по-американски" (2015), "Мафия: Игра на выживание" (2016), "Жизнь по вызову" (2022), "На солнце, вдоль рядов кукурузы" (2023), и других.