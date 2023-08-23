Певица рассказала о неприятном инциденте, в результате которого повредила ногу.

Певица рассказала о неприятном инциденте, в результате которого повредила ногу.Ирина Дубцова – одна из самых известных и востребованных певиц страны. Артистка уже много лет на сцене и, очевидно, чувствует себя под прицелом софитов как рыба в воде. Но несмотря на большой опыт, как и любой другой человек, она не застрахована от непредвиденных ситуаций во время выступлений.Накануне Ирина Дубцова вышла на связь в личном блоге и пожаловалась подписчикам. Как сообщает , певица рассказала о неприятном инциденте во время минувшего концерта в Сочи. Артистка поделилась, что упала на сцене.По словам знаменитости, она всегда выступает в обуви на высоких каблуках и платформе. В доказательство Дубцова показала роскошные туфли бежевого цвета. При этом сцена в концертных залах, как сообщила певица, нередко бывает неровной. Судя по всему, этот раз был не исключением. Звезда пожаловалась, что споткнулась во время выступления и повредила ногу."Сбылся один из моих самых страшных кошмаров", – пожаловалась Дубцова.К счастью, все случилось уже под конец выступления, и артистке оставалось выстоять на сцене не так много. Но, по словам певицы, последние две песни ей пришлось петь с болью в ноге. К счастью, серьезных травм Дубцова не получила, поэтому помощь медиков ей не потребовалась.Ранее "Дни.ру" , что Ирина Дубцова отказалась содержать сына до конца жизни. Сейчас певица не жалеет денег на наследника, но она уверена, что так будет не всегда.