В последние летние выходные в российской столице ожидается умеренная погода с кратковременными дождями. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман ..

В последние летние выходные в российской столице ожидается умеренная погода с кратковременными дождями. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Температурный фон прогнозируется в диапазоне +17...+20 °С. Местами небольшие кратковременные дожди, в целом недождливые выходные", — цитирует специалиста . Вильфанд отметил, что погода ожидается вполне умеренная. Ранее сообщало, что в юго-западных районах Свердловской области ночью на 23 августа ожидается похолодание до -2 градусов.