Синоптики предупредили жителей Владимирской области об отрицательных аномалиях средней суточной...

Синоптики предупредили жителей Владимирской области об отрицательных аномалиях средней суточной температуры воздуха.В регион вместе с прохладным воздухом придут обширные поля облаков, вызывая кратковременные дожди, местами с грозами, предупреждают специалисты.Воздух прогреется только до 18 градусов.Ветер слабый, не более 9 метров в секунду.Атмосферное давление немного понизится, до 743 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыВ народе этот день называют "Болотные огни" или "Чудеса на болоте". Предки заметили, что 24 августа на болоте бывает слышен свист, песни, а никого нет.Если утром пошел дождичек – днем будет хорошая погода.Фото: https://www.pxfuel.com