Синоптики предупредили жителей Владимирской области об отрицательных аномалиях средней суточной...
Синоптики предупредили жителей Владимирской области об отрицательных аномалиях средней суточной температуры воздуха.
В регион вместе с прохладным воздухом придут обширные поля облаков, вызывая кратковременные дожди, местами с грозами, предупреждают специалисты.
Воздух прогреется только до 18 градусов.
Ветер слабый, не более 9 метров в секунду.
Атмосферное давление немного понизится, до 743 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды
В народе этот день называют "Болотные огни" или "Чудеса на болоте". Предки заметили, что 24 августа на болоте бывает слышен свист, песни, а никого нет.
Если утром пошел дождичек – днем будет хорошая погода.
Фото: https://www.pxfuel.com