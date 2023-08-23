Смотрите Вести в 14.30: в Камешковском районе прошли испытания беспилотников, способных выполнять...

Смотрите "Вести" в 14.30: в Камешковском районе прошли испытания беспилотников, способных выполнять боевые задачи.Прогиб засчитан!- Самосвалы встали на контрольные точки. Специалисты "Автодора" проверили, насколько прочен новый мост через Оку.Официальный опекун- Многострадальный гусевский приют для животных, наконец, взял под крыло благотворительный фонд.Встают на крыло- В Камешковском районе прошли испытания беспилотников, способных выполнять боевые задачи.