Смотрите Вести в 14.30: в Камешковском районе прошли испытания беспилотников, способных выполнять...
Смотрите "Вести" в 14.30: в Камешковском районе прошли испытания беспилотников, способных выполнять боевые задачи.
Прогиб засчитан!
- Самосвалы встали на контрольные точки. Специалисты "Автодора" проверили, насколько прочен новый мост через Оку.
Официальный опекун
- Многострадальный гусевский приют для животных, наконец, взял под крыло благотворительный фонд.
Встают на крыло
- В Камешковском районе прошли испытания беспилотников, способных выполнять боевые задачи.