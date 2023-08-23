Смотрите Вести в 9.00: когда у Старой Аптеки - памятника регионального значения появится новый...

Смотрите "Вести" в 9.00: когда у Старой Аптеки - памятника регионального значения появится новый фасадАптека, улица, нет денег- Ступени потрескались, веранда разрушается. Когда у Старой Аптеки - памятника регионального значения появится новый фасад?Герои нашего времени- Приближая наш общую победу.С ветерком!- И от Владимира до Уфы. Одна. На мотоцикле. Владимирская мотоциклистка - об особенностях такого соло-путешествия.