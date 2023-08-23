Смотрите Вести в 9.00: когда у Старой Аптеки - памятника регионального значения появится новый...
Смотрите "Вести" в 9.00: когда у Старой Аптеки - памятника регионального значения появится новый фасад
Аптека, улица, нет денег
- Ступени потрескались, веранда разрушается. Когда у Старой Аптеки - памятника регионального значения появится новый фасад?
Герои нашего времени
- Приближая наш общую победу.
С ветерком!
- И от Владимира до Уфы. Одна. На мотоцикле. Владимирская мотоциклистка - об особенностях такого соло-путешествия.