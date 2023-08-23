Инцидент произошел в ночь на среду.

Инцидент произошел в ночь на среду.Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй дрон попал в строящееся здание в комплексе "Москва-Сити".По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Сотрудники осматривают территорию в периметре сити на предмет последствий удара, написал Собянин в своем ."Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках", – уточнил градоначальник.По информации Минобороны России, еще один беспилотник сбит в районе Химок.Во вторник силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника в Московской области. Один уничтожен в районе Красногорска, другой в районе Часцов Одинцовского городского округа.