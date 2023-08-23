Актриса жестко высказалась о представительницах этой профессии и объяснила, что подобную деятельность нельзя оправдать.

Актриса жестко высказалась о представительницах этой профессии и объяснила, что подобную деятельность нельзя оправдать.Наталью Рудову часто называют одной из самых скандальных российских актрис. Не секрет, что блондинка известна не только своими профессиональными успехами, но и громкими выходками. Впрочем, если некоторых коллег актрисы, обладающих подобной репутацией, можно смело охарактеризовать словом "беспринципные", то о ней самой этого сказать нельзя.Что бы кто ни говорил, у Рудовой есть убеждения, которые она ни за что не готова предать. Одним из таких она поделилась в беседе с . Журналисты побеседовали с актрисой во время премьеры документального фильма "Жизнь по вызову. Док". В ходе разговора она рассказала о свое отношении к эскорту и женщинам, которые занимаются подобной деятельностью.Наталья назвала тех, кто зарабатывает на жизнь благодаря экскорт-услугам, " женщинами с низкой социальной ответственностью". По мнению блондинки, такие люди не хотят трудиться, поэтому выбирают для себя более легкий путь."Не хотят думать, не хотят работать. Нельзя ничем оправдать унижение женской сути самой", – заявила Рудова.Актриса согласна с тем, что мужчины отчасти приложили руку к популяризации эскорта. Однако наказываться за пользование подобными услугами, по ее мнению, представители сильного пола не должны. Знаменитость убеждена, что ответственность в таким случае лежит на "недоженщине", которая зарабатывает на этой деятельности.Ранее "Дни.ру" о том, что Павел Прилучный поцеловал на людях Наталью Рудову.