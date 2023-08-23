В честь 80-летия победы в Орловско-Курской битве ветерану боевых действий вручили юбилейною медаль. Десятилетия назад во времена Великой Отечественной наш земляк Илья Шибков освобождал

В честь 80-летия победы в Орловско-Курской битве ветерану боевых действий вручили юбилейною медаль. Десятилетия назад во времена Великой Отечественной наш земляк Илья Шибков освобождал Белоруссию и Польшу, форсировал Одер, войну закончил в Берлине. Сегодня ветеран твердо стоит на ногах и в приподнятом настроении показывает увешанный медалями китель. Илья Шибков, ветеран Великой Отечественной войны За Белоруссию,