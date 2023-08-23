Участники запрещенной религиозной организации продолжали свою деятельность тайно. «Свидетели Иеговы» признана в России экстремистской организацией. Все местные отделения, в том числе и

Участники запрещенной религиозной организации продолжали свою деятельность тайно. «Свидетели Иеговы» признана в России экстремистской организацией. Все местные отделения, в том числе и ковровское были ликвидированы. Однако, как выяснили сотрудники ФСБ и регионального Следкома, подозреваемые продолжали распространять идеологию запрещённой организации среди населения, участвовали и организовывали тайные собрания. Евгения Горина, старший помощник руководителя регионального Следкома По предварительным