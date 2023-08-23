Ранним утром 23 августа на автотрассе М-7 в Петушинском районе загорелась грузовая машина.

Ранним утром 23 августа на автотрассе М-7 в Петушинском районе загорелась грузовая машина. Об этом сообщили региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Владимирской области.Сообщение об инциденте поступило спасателям в 7:01, и на место происшествия немедленно выдвинулись огнеборцы. Транспорт пылал возле деревни Липна. Пламя охватило кузов грузовика.В тушении пожара приняли участие 7 человек. Площадь возгорания составила 39 кв. метров. О пострадавших информации нет.В настоящее время специалисты устанавливают причину ЧП.