В пьяной драке на почве ревности во Владимирской области погибли мужчина и женщина. Установлено,...

В пьяной драке на почве ревности во Владимирской области погибли мужчина и женщина.Установлено, что в ночь с 6 на 7 июня двое ранее судимых были в гостях у своего знакомого в Костерево и совместно употребляли спиртное. Компанию им составили три женщины. Обвиняемый стал оказывать внимание одной из женщин, что не понравилось хозяину дома. В результате хозяин получил не менее 9 ударов кулаками в грудь, живот и верхние конечности. От которых скончался на месте происшествия.Одна из женщин высказать в адрес затеявшего драку, и тогда он отверткой нанес ей не менее 7 ударов в грудь. От которых она также скончалась на месте происшествия.Уголовное дело направлено прокурором в Петушинский райсуд, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.Фото: https://www.pxfuel.com