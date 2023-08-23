Строители завершили установку фундамента будущей поликлиники для взрослых в Суздале.

Строители завершили установку фундамента будущей поликлиники для взрослых в Суздале. Об этом сообщила пресс-служба правительства Владимирской области.Медучреждение возводят по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Сооружение обойдётся в 512 млн рублей.Сегодня подрядчик приступил к работам по монтажу наружных сетей теплоснабжения. Объект должен быть сдан в 2024 году.В двухэтажном здании разместятся терапевты и врачи разных специальностей, в том числе онколог, хирург и офтальмолог. Новая поликлиника будет обслуживать около 46 тысяч жителей.