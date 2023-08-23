Это установка фундамента. На строительство медучреждения выделено более 512 миллионов рублей из федерального бюджета. Ведутся работы на по монтажу наружных сетей теплоснабжения.

Это установка фундамента. На строительство медучреждения выделено более 512 миллионов рублей из федерального бюджета. Ведутся работы на по монтажу наружных сетей теплоснабжения. Поликлинику для взрослых строят по региональной программе нацпроекта «Здравоохранение». Завершить объект должны в 2024 году. В медучреждении будут обслуживать 46 тысяч человек из Суздаля и Суздальского района. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: