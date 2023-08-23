В ночь на четверг, 24 августа, с 00:00 до 03:00 на Судогодском водозаборе отключат два фидера, которые питают 1-й подъём. Это сделают, чтобы обеспечить электроснабжением федеральную трассу М-12. На

В ночь на четверг, 24 августа, с 00:00 до 03:00 на Судогодском водозаборе отключат два фидера, которые питают 1-й подъём. Это сделают, чтобы обеспечить электроснабжением федеральную трассу М-12. На период отключения во Владимире возможно снижение давления в сетях водоснабжения.