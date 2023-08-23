Аграрии Владимирской области смогут приобрести сельхозтехнику и оборудование на льготных условиях. Это стало возможным благодаря расширению программы льготного лизинга.

Аграрии Владимирской области смогут приобрести сельхозтехнику и оборудование на льготных условиях. Это стало возможным благодаря расширению программы льготного лизинга.Субсидии аграриям будут предоставляться в упрощенном порядке. Теперь на льготных условиях можно приобрести не только тракторы и комбайны, но и автотранспортные средства, прицепы и железнодорожные вагоны.«Такая же поддержка будет доступна и для перерабатывающих предприятий, не имевших ранее таких преимуществ», — отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.