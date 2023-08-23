Во Владимире полным ходом идет сезон строительства. В разгаре - работы сразу на нескольких...

Во Владимире полным ходом идет сезон строительства.В разгаре - работы сразу на нескольких знаковых объектах. Какие сдадут уже к концу сезона? А какие к концу года?- Узнаем у моей коллеги Марии Платанюк. Она выходит на прямую связь со студией. Мария, какой объект откроют первым?- Добрый день, коллеги! Областная столица и в первую очередь, центр Владимира сейчас действительно напоминают большую стройку. Начнём с объекта, который распахнёт свои двери практически через неделю.Это корпус первого в истории региона медицинского факультета.Степень готовности- самая высокая. Будущие врачи встретятся здесь уже в День Знаний. Филиал откроет свои двери и для первокурсников, и для ординаторов.Еще одна важнейшая стройплощадка- от филиала ПИМУ его разделяет улица Дворянская- владимирский академический театр драмы. Дом Мельпомены и памятник архитектуры регионального значения серьёзно пострадал во время пожара летом 20-ого. Работа кипит, но открыть театр к старту юбилейного 175-ого сезона- то есть в сентябрю- не получится. По контракту восстановление должно завершиться в январе 24-ого. Но подрядчик рассчитывает успеть к концу года этого.А теперь к знаковому историческому объекту. Во Владимире продолжается реставрация Золотых ворот.Главный символ столицы Северо- Восточной Руси, уникальный шедевр древнерусской оборонительной архитектуры 12-ого столетия- одет в леса. По периметру выставлены ограждения. Подрядчиком стала тюменская компания. Задача- вернуть достойный облик памятнику всемирного наследия ЮНЕСКО. Белый камень потемнел, контрфорсы пошли трещинами. Комплексная реставрация потребует времени. Работы продлятся больше двух лет.К своему логическому завершению подходит и главная дорожная стройка Владимира. Строительство Рпенского проезда. Дороги- дублёра в Восточном районе.Напомню, на сегодняшний день степень готовности объекта- это часть нацпроекта "Безопасные качественные дороги"- 85 процентов. Общая стоимость проекта- 2 миллиарда 300 миллионов рублей. На Рпенском ежедневно трудятся больше сотни специалистов и 50 единиц техники. Уже в конце осени по Рпенскому поедут потоки автомобилей.А теперь перенесёмся в Загородный парк Владимира. На территорию областной клинической больницы. Здесь вырос стратегический медицинский объект- инфекционный корпус. Проект , который родился в самое сложное ковидное время, претерпел изменения. Теперь корпус- медицинское учреждение самого широкого профиля. Несколько этажей, комфортные палаты, самые современные операционные. Уже идут пуско-наладочные работы оборудования- в госпиталь поставляется медтехника последнего поколения. Сроки сдачи объекта- конец года.В правительстве области уверены, что новый госпиталь станет центром, где будут работать самые лучшие медицинские специалисты. Область ждет притока врачебных кадров.- Мария, спасибо. Мария Платанюк- о сезоне строительства и сроках сдачи объектов, столь важных для областной столицы.