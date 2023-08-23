За подвиги, проявленные во время проведения специальной военной операции, 6 жителей Владимирской области получили медали «За отвагу».

За подвиги, проявленные во время проведения специальной военной операции, 6 жителей Владимирской области получили медали «За отвагу». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.Бойцы принимали высокие награды из рук губернатора Александра Авдеева. Герои родом из Коврова, Гусь-Хрустального и Меленок. В числе награждённых воин Сергей, который под обстрелом выносил товарищей с минных полей.Меж тем на службу по контракту отправились ещё 24 наших земляка. Защитников из Владимирской области провожали родные и близкие, сотрудники администрации и военкомата.«Ребята, все вы выполняете историческую миссию! Если мы сейчас дрогнем, то можем потерять страну. Россия никогда не сдавалась, и мы никому не позволим обесценить русский народ», - напутствовал бойцов Александр Авдеев.