Во Владимирской области испытали боевые беспилотники. Приблизить победу помогут владимирские...

Во Владимирской области испытали боевые беспилотники.Приблизить победу помогут "владимирские Кулибины". В Камешковском районе прошли испытания беспилотников, способных выполнять военные задачи. Экзамен в небе организовало региональное отделение Народного Фронта. Все подробности- в нашем репортаже.От "птичек" с небольшим размахом крыльев до беспилотников помощнее. Дроны, столь нужные сегодня нашим бойцам на передовой, покоряют небо аэродрома Каменово.- Этот экзамен для десятков беспилотных летательных аппаратов. В центре внимания всё- от манЁвренности до "начинки" и функционала коптера. И возможности полёта в разных погодных условиях.Испытания в рамках "Кулибин-клуба" организовало региональное отделение Народного Фронта. Они собрали тех, кто разрабатывает и пилотирует БПЛА. От профессиональных инженеров до студентов. География: Владимирская область, Нижегородская, Ивановская.Алексей Андрианов, руководитель испытательного лётного полигона:- Все эти обмены очень полезны. Недавно такой обмен здесь был. От Новосибирска до Петербурга здесь были люди. Минёры и операторы дронов.- Вот наш экземпляр дрона, который летит в один конец. Это рама 8 дюймов.Дрон "Камикадзе"- детище молодых владимирских ученых- презентует Сергей Берстнев. Волонтёр технопарка "Кванториум-33" и студент ВлГУ. Этот беспилотник уже прошёл успешную сертификацию на Донбассе- в Луганске. Поднимает 2 килограмма. И способен лететь с грузом на расстояние до 4 с половиной километров. Сейчас, по словам Сергея, в разработке и дополнительные сменные модули "полезной нагрузки" : от видеокамер до системы сброса.Сергей Берстнев, студент ВлГУ, волонтёр технопарка "Кванториум33" :- Камикадзе, которого мы собираем в рамках наших стен. Ищем процессы локализации деталей в России. На данном этапе мы нашли, кто нам будет вырезать силовую конструкцию для дрона.Обсудили участники "Кулибин-клуба" будущие проекты в сфере беспилотников и роботехники. Образовательные программы. А главное- меры поддержки разработчиков и сборщиков дронов. Все это необходимо в деле приближения нашей общей Победы.Артём Старостин, руководитель исполкома Народного Фронта во Владимирской области:- Обмен опытом, мнением, тенденциями, мы провели мозговые штурмы, где договорились об будущей стратегии поддержки так называемых Кулибиных на местах.Вступить в "Кулибин-клуб" представители президентского движения приглашает всех, кто занимается авиамоделированием, сборкой, конструкционными разработками. Лучшие идеи обязательно получат поддержку. И главное- помогут фронту.Мария Платанюк "Вести-Владимир".