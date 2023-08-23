Во Владимирской области открылись сразу три новые спортивные площадки В регионе открыли сразу три...

Во Владимирской области открылись сразу три новые спортивные площадкиВ регионе открыли сразу три новые спортивные площадки. Многофункциональные объекты появились благодаря программе "Газпром-детям". Подробности в нашем сюжете.Там, где раньше было заросшее поле, теперь комфортная спортплощадка. Местные ребята уже осваивают корт.- Здесь появилось отличное место, чтобы поиграть в футбол, баскетбол. Я и сам занимался футболом 2 года.Артем Киров, житель микрорайона Лунёво:- В рамках проекта "Газпром - детям" в 13 муниципальных образованиях Владимирской области к новому учебному году построили 15 спортивных площадок. Подарками детям стала спортивная форма, мячи, клюшки.Лидия Смолина, директор фонда поддержки социальных инициатив АО "Газпром":- Газпром принял решение в этом году в шести регионах России построить 97 спортивных сооружений. На сегодняшний день построены и сданы в эксплуатацию 17 из которых 15 находятся во Владимирской области.Дмитрий Рожков, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Место для площадки специально выбиралось недалеко от жилых домов, недалеко от детских учебных заведений. Это сделано для того, чтобы как можно больше ребят приобщались к здоровому образу жизни и считаю, что строительство таких площадок является наглядной пропагандой здорового образа жизни.Во Владимире новые площадки, кроме Лунёво, открылись на улицах Жуковского и Львовской.А это-новый спортивный корт в Лакинске. Проект - одна из приоритетных целей развития страны, призванный привлечь людей заниматься спортом.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Я думаю, что постепенно, открывая и плоскостные сооружения и крупные спорт комплексы мы достигнем показателя 63, но вообще у нас цель 70 процентов людей смогут заниматься физкультурой и спортом.Настоящие спортсмены вырастают не только в школах Олимпийского резерва, но и на обычных дворовых площадках. Всесезонные спортивные площадки со специальным покрытием и разметкой подойдут для полноценных занятий футболом, баскетболом, волейболом летом и хоккеем - зимой. Площадки станут общедоступными объектами для активных занятий спортом как для школьников, так и для всех любителей спорта.Марина Доронкина, тренер спортивной школы №1:- Это замечательное подспорье для молодежи и жителей данного микрорайона, потому что большая удаленность от города Владимира 11 км. Я думаю, что не все дети смогут поехать во Владимир и особенно в летнее время, поиграть где то на площадке, которые построены непосредственно в городском центре.В планах - создание новых спортивных комплексов и сооружений, тренироваться на которых будут, возможно, будущие чемпионы.Полина Лаптева, Илья Хлудов, Вести Владимир.