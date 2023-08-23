Во Владимирской области планируется ежегодно восстанавливать до семи тысяч гектаров...

Во Владимирской области планируется ежегодно восстанавливать до семи тысяч гектаров лесовВладимирская область взяла на себя обязательство ежегодно восстанавливать до семи тысяч гектаров лесов и таким образом обеспечить стопроцентный баланс их вырубки и воспроизводства, сообщает пресс-служба регионального Министерства лесного хозяйства.С 19-го года в регионе реализуется федеральный проект "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Среди результатов за прошлый год: снижение ущерба от лесных пожаров (область вошла в топ-5 регионов-лидеров по скорости ликвидации лесных возгораний в первые сутки) и увеличение площади лесовосстановления. Сформирован запас лесных семян на сумму 4 миллиона 800 тысяч рублей, обновлено 188 единиц лесохозяйственной и 318 лесопожарной техники.