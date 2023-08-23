Во Владимирской области вынесен приговор председателю кооператива, похитившему газопровод Житель...

Во Владимирской области вынесен приговор председателю кооператива, похитившему газопроводЖитель Москвы признан виновным в совершении двух умышленных преступлений: мошенничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также присвоении в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Киржачского суда.В период с 2013 по 2016 года виновный работал председателем потребительского кооператива. Он выполнял административно-хозяйственные функции: сбор взносов за строительство, проведение расчетов по оплате работ по строительству газопровода.В 2015 году был построен и введен в эксплуатацию газопровод для газоснабжения жилых домов в деревне Дубки Киржачского района». Позже у подсудимого возник преступный умысел: приобрести в собственность данный объект, построенный и приобретенный за счет средств участников ПК «Дубки». Используя свое служебное положение и введя в заблуждение секретаря собрания ПК «Дубки», заключил договор купли-продажи и продал себе указанные объекты.Кроме этого, подсудимый, осуществляя сбор денег с участников ПК «Дубки» на строительство газопровода, украл более 2-х миллионов рублей. После этого, завершив работы по строительству газопровода, хотел ликвидировать кооператив «Дубки».В итоге, он признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет условно с испытательным сроком 4 года, с возложением обязанностей: не изменять постоянного места жительства, являться 2 раза в месяц на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.В рамках данного уголовного дела потерпевшей ПК «Дубки» подал иск на сумму более 3 350 000 рублей.Приговором суда частично удовлетворены исковые требования, с осужденного взыскано более 2 000 000 рублей в пользу истца.Приговор не вступил в законную силу.Фото pxfuel.com