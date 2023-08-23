Утром 23 августа в Муроме загорелся многоквартирный жилой дом.

Утром 23 августа в Муроме загорелся многоквартирный жилой дом. Об этом сообщили региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Владимирской области.Инцидент произошёл в районе 7.00 на улице Юбилейной. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что возгорание случилось в одном из подъездов. Площадь пожара составила около 10 кв. метров.Огнеборцы эвакуировали 12 жителей, в том числе двоих несовершеннолетних, и приступили к тушению. В мероприятии приняли участие 19 человек и 5 единиц техники. К счастью, люди на пожаре не пострадали.Сегодня специалисты устанавливают точную причину ЧП.