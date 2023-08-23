Во Владимирской области женщина в ответ на побои нанесла своему сожителю ножевые раны. Приговором...

Во Владимирской области женщина в ответ на побои нанесла своему сожителю ножевые раны.Приговором Александровского городского суда установлено, что в мае 2023 года в Александрове между находившимся в состоянии алкогольного опьянения между сожителями произошла ссора. Мужчина избил женщину, а она - в ответ - ранила его ножом в живот, плечо и лопатку.Ей суд назначил 3 года 4 месяца общего режима, сообщила пресс-служба Александровского городского суда.На суде учли именно признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья и содействие следствию. А также то, что поведение самого потерпевшего, который причинил женщине телесные повреждения.Приговор в законную силу не вступил.Фото: пресс-служба Александровского городского суда.