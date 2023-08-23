Члены Совета молодых специалистов АО «Транснефть-Верхняя Волга» получили почётную грамоту главы Бельского МО Тверской области Вадима Сивицкого за активное участие в организации и проведении мероприятий «Вахты Памяти – 2023».

Члены Совета молодых специалистов АО «Транснефть-Верхняя Волга» получили почётную грамоту главы Бельского МО Тверской области Вадима Сивицкого за активное участие в организации и проведении мероприятий «Вахты Памяти – 2023». Об этом проинформировала пресс-служба компании.Как отметил Вадим Сивицкий, поддержка волонтёрских объединений, особенно тех, кто занимается таким трудным делом, как поиск пропавших без вести бойцов, – достойный пример социальной ответственности бизнеса.Экспедиция «Вахта памяти-2023» проходила по местам сражений Великой Отечественной войны. Добровольцы из филиалов компании работали вместе с участниками нижегородского поискового отряда «Курган». Кроме того, представители Совета молодых специалистов приняли участие в благоустройстве мемориального комплекса в Белом и церемонии захоронения павших воинов.Совместными усилиями поисковики и волонтёры обнаружили и подняли останки 58 бойцов Красной армии.«Благодаря обнаруженным солдатским медальонам удалось установить имена двоих красноармейцев – мотоциклиста 57-го отдельного батальона Иванова Павла Петровича, который числился пропавшим без вести 15 декабря 1942 года, и бойца того же батальона Холякова Максима Михайловича. Согласно сохранившимся сведениям, он был тяжело ранен 14 декабря 1942 года и не вышел из окружения. Оба красноармейца были призваны Бодайбинским военкоматом Иркутской области. Ещё один солдатский медальон поисковики отправили в специализированную лабораторию в г. Москве, чтобы восстановить имя владельца», - говорится в сообщении пресс-службы.Всего же за 5 последних лет добровольцы компании и поисковики «Кургана» смогли поднять останки более 250 солдат и командиров Красной армии.Напомним, во Владимирской области находятся нефтеперекачивающие станции компании.