Со всей возможной торжественностью и присутствием официальных лиц три объекта открыли 22 августа. «Умные» спортплощадки созданы в рамках проекта «Газпром – детям». Во Владимире объекты для

Со всей возможной торжественностью и присутствием официальных лиц три объекта открыли 22 августа. «Умные» спортплощадки созданы в рамках проекта «Газпром – детям». Во Владимире объекты для любителей активного образа жизни построены рядом с школой №13 и в микрорайоне Лунёво. В Лакинске – в развивающейся общественной зоне. «Это отличное дополнение к тем спортплощадкам, которые мы строим