В 33-м регионе поженились 5000 счастливых пар.

В 33-м регионе поженились 5000 счастливых пар. Такой информацией поделилась пресс-служба Министерства по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов Владимирской области.Пятитысячную запись акта о заключении брака составил 19 августа 2023 года Кольчугинский отдел ЗАГС. В этот день свой союз скрепили Дмитрий и Александра из Александровского района.В ведомстве напоминают, что государственная регистрация заключения брака осуществляется через месяц и не позднее одного года с момента подачи совместного заявления.