Ранее судимого жителя Александрова признали виновным в фиктивной регистрации мигрантов.

Ранее судимого жителя Александрова признали виновным в фиктивной регистрации мигрантов. Об этом проинформировала пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В 2022 году мужчина прописал в собственной квартире 10 граждан Таджикистана и Узбекистана. Тем самым, как сообщает ведомство, осужденный «создал условия для их незаконного пребывания в Российской Федерации».Мужчина свою вину полностью признал, однако отметил, что регистрировал иностранцев на своей жилплощади совершенно бесплатно, из чувства сострадания к ближнему.Суд учёл все обстоятельства дела и приговорил фигуранта к 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.