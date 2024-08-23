Перевозчик ООО Виктория досрочно расторг контракт, как и обещал.

Автобусный маршрут №28 исчез, и остается надеяться, что это временно. Причиной стало введение автобусов №18, которые теперь проходят через военный городок.Перевозчик, отвечающий за маршрут №28, заранее уведомил администрацию Владимира о расторжении контракта. ООО «Виктория» также управляет маршрутом №5, который раньше был единственным в военном городке.С запуском автобусов №18 маршрут №5 стал нерентабельным. Чтобы сократить расходы, ООО «Виктория» решило отказаться от убыточного маршрута №28.