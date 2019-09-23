Ровно за 100 дней до выхода на российские экраны фантастического фильма Федора Бондарчука Вторжение опубликован официальный трейлер картины.

Ровно за 100 дней до выхода на российские экраны фантастического фильма Федора Бондарчука "Вторжение" опубликован официальный трейлер картины.Новая история разворачивается через 3 года после падения инопланетного корабля в московском районе Чертаново — этими захватывающим событиям была посвящена лента "Притяжение".С тех пор жизнь разделилась на "до" и "после". Обычная девушка Юлия Лебедева — единственная, кто была в контакте с пришельцами — становится объектом исследования в засекреченных лабораториях Минобороны. Ученые и военные поражены растущей в ней неизведанной силой. Разбирая на атомы все ее чувства и переживания, они пытаются разгадать природу необычных способностей.Однако эта сила привлекает внимание не только людей. Над планетой в буквальном смысле нависла угроза вторжения. И победить в грядущем столкновении можно только одним способом — найти в себе силы остаться людьми. Могут ли любовь, верность и милосердие стать сильнее безжалостной силы и инопланетных технологий?Фильм снят при поддержке канала "Россия 1". Главные роли в картине исполнят Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш и Олег Меньшиков.Увидеть блокбастер в кинотеатрах можно будет 1 января 2020 года.