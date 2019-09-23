Наибольшей популярностью пользуется медицинский пункт у «Глобуса»

Наибольшей популярностью пользуется медицинский пункт у «Глобуса»Жители Владимира предпочитают прививаться у «Глобуса», чтобы не стоять в очередях в больнице. Прививку от гриппа в мобильном медкомплексе сделали уже более 3300 человек. Вакцинация здесь продолжится до 13-го октября.Всего же в преддверии эпидсезона гриппа и ОРВИ планируют вакцинировать 45% населения региона – это 630 тысяч человек. Именно столько человек, по данным статистиков, необходимо, чтобы создать иммунологический барьер на пути вируса и избежать эпидемии в регионе.Напомним, что бесплатной иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок подлежат дети с 6-месячного возраста, школьники и студенты, работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, сферы ЖКХ и лица старше 60-ти лет. Для того, чтобы привиться от гриппа, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.