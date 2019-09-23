В Калужской области, в этнографическом парке-музее «Этномир», в рамках международного форума «Хлеб, ты – мир», прошел Х Всероссийский конкурс «Лучший хлеб России».

В Калужской области, в этнографическом парке-музее «Этномир», в рамках международного форума «Хлеб, ты – мир», прошел Х Всероссийский конкурс «Лучший хлеб России».Подводя его итоги, одна из главных организаторов, ректор Международной промышленной академии и вице-Президент Российского Союза пекарей Ольга Ильина отметила, что 45 баллов – максимальное количество, которое можно было выставить за продукцию предприятия. Владимирский хлебокомбинат получил сразу две такие максимальные оценки. 45+45 = 90! Своеобразный подарок сделали себе владимирские хлебопеки к юбилею, 90-летию родного комбината!Дипломом и Большим Кубком отмечена продукция Владимирского хлебокомбината в номинации «Хлеб ремесленный – Европейские хлебопекарные традиции в России» (изделия хлебобулочные из пшеничной муки: «Чиабатта» классическая светлая, Багет «Традиционный», Багет «Пикколо», хлеб ржано-пшеничный «Греческий» с грецкими орехами). Еще один Диплом и Большой Кубок вручены за: хлеб ржано-пшеничный «Сельский», «Краски лета», по-деревенски, хлеб с клюквой, изделие хлебобулочное «8 злаков», батончик отрубной и каравай Праздничный. Но Бог, как известно, любит троицу. И хорошим венцом триумфа владимирских хлебопеков стал Диплом Гран-при за традиционно высокое качество широкого ассортимента хлеба и хлебобулочных изделий.- Я могу только гордиться своими профессионалами, - резюмировал итоги Конкурса Управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат» Алексей Лялин, - рад, что мы не стоим на месте, движемся вперед, по нарастающей, покоряя все новые и новые вершины.На правах рекламы