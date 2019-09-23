Установлено, что они не соответствуют стандарту оснащения фельдшерско-акушерских пунктов необходимым оборудованием.

Кольчугинская межрайонная прокуратура выявила нарушения в оказании медицинской помощи населению в сельских населенных пунктах. Установлено, что 8 ФАПов, расположенных на территории района, не соответствуют стандарту оснащения фельдшерско-акушерских пунктов необходимым оборудованием.В них отсутствуют автоматические дефибрилляторы, электрокардиограф портативный, тонометры для измерения артериального давления у детей, в том числе до 1 года, холодильники для хранения лекарственных препаратов, анализаторы гемоглобина крови, кислородные ингаляторы. Межрайонным прокурором в адрес директора Кольчугинской центральной районной больницы внесено представление, которое находится на рассмотрении."Радио России-Владимир"