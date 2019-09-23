Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый пост. Там она рассказала о сложностях, с которыми она столкнулась в детстве.

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый пост. Там она рассказала о сложностях, с которыми она столкнулась в детстве.По словам девушки, в юном возрасте ей было крайне тяжело подобрать одежду, в особенности джинсы и брюки. Они всегда не подходили либо по размеру, либо по длине. Ведь Алена отличалась чрезмерной худобой и модельным ростом."Как говорили продавцы: "у нас на таких худых ничего нет". Я помню, я плакала ", – признается экс-избранница продюсера.Поддержать дочь всеми силами старалась ее мама, сообщает. Ей удавалось найти слова для утешения, но для Шишковой они не звучали убедительно."А сейчас другое время – есть все и, что важно, на любой достаток", – отметила модель.