51-летняя артистка столкнулась со сложностями в воспитании наследников. Алика Смехова не была готова к началу переходного возраста у младшего сына.

51-летняя артистка столкнулась со сложностями в воспитаниинаследников. Алика Смехова не была готова к началу переходного возраста умладшего сына.Знаменитость одна воспитывает 19-летнего Артема и 11-летнегоМакара. Как оказалось, у младшего наследника артистки начался непростойпериод. Алика Смехова пожаловалась на сына в личном "Инстаграм"."Я думала,что мои дети будут всегда маленькими ипокладистыми пупсиками, как на этой старой фотке🙃но оказывается-онивырастают🤦🏻‍♀️аеще каждый из них вступает в переходный возраст,причем уже лет с 11-ти..икаждый...и надолго😅и вот здесь всекисельные радости растекаются о гормональные всплески и стремительный рост🤭вот и у младшего началось, и снова здравствуйте (здесьорфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – написалазнаменитость в микроблоге.Ниже попросила совета у подписчиц. "Особенноинтересует, как с этим справляются женщины без помощи мужчин?" – уточнилаартистка.Как оказалось, артистка не одинока в своей беде. Многие подписчицы столкнулись со сложностями в воспитании подростков. Этот период, по мнению большинства интернет-обывательниц, необходимо просто переждать. пожелали терпения.