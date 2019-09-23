51-летняя артистка столкнулась со сложностями в воспитании
наследников. Алика Смехова не была готова к началу переходного возраста у
младшего сына.
51-летняя артистка столкнулась со сложностями в воспитании
наследников. Алика Смехова не была готова к началу переходного возраста у
младшего сына.
Знаменитость одна воспитывает 19-летнего Артема и 11-летнего
Макара. Как оказалось, у младшего наследника артистки начался непростой
период. Алика Смехова пожаловалась на сына в личном "Инстаграм".
"Я думала,что мои дети будут всегда маленькими и
покладистыми пупсиками, как на этой старой фотке🙃но оказывается-они
вырастают🤦🏻♀️а
еще каждый из них вступает в переходный возраст,причем уже лет с 11-ти..и
каждый...и надолго😅и вот здесь все
кисельные радости растекаются о гормональные всплески и стремительный рост🤭вот и у младшего началось, и снова здравствуйте (здесь
орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – написала
знаменитость в микроблоге.
Ниже попросила совета у подписчиц. "Особенно
интересует, как с этим справляются женщины без помощи мужчин?" – уточнила
артистка.
Как оказалось, артистка не одинока в своей беде. Многие подписчицы столкнулись со сложностями в воспитании подростков. Этот период, по мнению большинства интернет-обывательниц, необходимо просто переждать. пожелали терпения.