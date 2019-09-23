Прима-балерина Анастасия Волочкова умеет удивлять публику. На этот раз она опубликовала очередное видео в своем Instagram-аккаунте, которое вызвало неоднозначную реакцию.

Прима-балерина Анастасия Волочкова умеет удивлять публику. На этот раз она опубликовала очередное видео в своем Instagram-аккаунте, которое вызвало неоднозначную реакцию.На записи знаменитость запечатлена в полуобнаженном виде. Из одежды на ней лишь ярко-оранжевое мини-бикини.Анастасия записала обучающий урок для новичков, в котором рассказала о главных правилах парения. Сначала она вещает прямиком из парилки, затем из хамама. Конечной точкой стала купель."Помните: сочетание 4-х видов температур. Соляной пар. Холодная вода. Скраб – мед и соль в процентном соотношении 50/50. Свежий воздух. Красота. Свечи и романтика. Позитив. И здоровье. От души!", – подписала пост балерина.К сожалению, не все подписчики дали адекватную обратную связь. "Выпившая, или мне кажется?", – язвительно поинтересовался злопыхатель."Из меня банщик, как из Волочковой балерина", – брызнула ядом критик.Тем не менее, многие фолловеры от всего сердца поблагодарили приму за такой подробный рассказ. Они признались, что информация оказалась крайне полезной. Прям так с удовольствием посмотрела и послушала Вас. Так всё по простому