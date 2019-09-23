Актриса Анджелина Джоли получила роль в новом супергеройском фильме Вечные по мотивам комиксов Marvel. Ради этого ей пришлось кардинально изменить имидж.

Актриса Анджелина Джоли получила роль в новом супергеройском фильме "Вечные" по мотивам комиксов Marvel. Ради этого ей пришлось кардинально изменить имидж.Голливудская звезда перевоплотилась в блондинку. Но красить волосы ей не пришлось, для съемок она надела парик.Для этой роли Анджелина также прошла курс усиленных боевых тренировок. Это необходимо, чтобы оставаться в хорошей физической форме.Фильм режиссера Хлои Чжаовыйдет в прокат 4 ноября 2020 году. На данный момент это одна из самых ожидаемых киноновинок. Помимо экс-супруги Брэда Питта в съемках картины принимают участие Кит Харингтон, Ричард Мэдден и Сальма Хайек.По сюжету Джоли предстанет в роли супергероини по имени Тена. Она обладает невероятной скоростью, выносливостью и сокрушительной силой. Кроме того, девушка умеет летать, владеет телекинезом и может излучать энергию из глаз и рук.Это нашумевшая история о расе бессмертных суперлюдей. Они были созданы инопланетными существами в ходе генетического эксперимента, состоявшегося пять миллионов лет назад.