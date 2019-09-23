В Сети муссируются слухи о разладе в семье артистки и юмориста. Кристина Асмус и Гарик Харламов почти не появляются вместе.

В Сети муссируются слухи о разладе в семье артистки июмориста. Кристина Асмус и Гарик Харламов почти не появляются вместе.На днях звезда сериала "Интерны" приехала в Ялту накинофестиваль "Евразийский мост". Кристина Асмус представила новый фильм "Текст",в котором исполнила одну из главных ролей.Артистка с удовольствием общалась с поклонниками, делаласелфи с гостями фестиваля. Между тем внимательные фанаты заметили, что Кристинасняла обручальное кольцо. Отсутствие украшения на безымянном пальце правой руки артисткивновь подогрело слухи о возможных проблемах в ее личной жизни.К слову, какое-то времяназад супруг Асмус – Гарик Харламов – тоже снял обручальное кольцо. Более того,звездная пара давно не появляется на публике, а в их соцсетях больше нет свежих совместных снимков.Даже на отдых знаменитости летали поодиночке. Так, в началесентября побывала в Турции с наследницей Анастасией, где сходила наконцерт Егора Крида, а до этого мать и дочь отдохнули на Мальдивах.Напомним, стали мужем иженой в 2013 году. Юморист расписался с артисткой спустя два дня после того, какразвелся с предыдущей супругой. Об этом сообщает сайт .