В Сети муссируются слухи о разладе в семье артистки и
юмориста. Кристина Асмус и Гарик Харламов почти не появляются вместе.
В Сети муссируются слухи о разладе в семье артистки и
юмориста. Кристина Асмус и Гарик Харламов почти не появляются вместе.
На днях звезда сериала "Интерны" приехала в Ялту на
кинофестиваль "Евразийский мост". Кристина Асмус представила новый фильм "Текст",
в котором исполнила одну из главных ролей.
Артистка с удовольствием общалась с поклонниками, делала
селфи с гостями фестиваля. Между тем внимательные фанаты заметили, что Кристина
сняла обручальное кольцо. Отсутствие украшения на безымянном пальце правой руки артистки
вновь подогрело слухи о возможных проблемах в ее личной жизни.
К слову, какое-то время
назад супруг Асмус – Гарик Харламов – тоже снял обручальное кольцо. Более того,
звездная пара давно не появляется на публике, а в их соцсетях больше нет свежих совместных снимков.
Даже на отдых знаменитости летали поодиночке. Так, в начале
сентября побывала в Турции с наследницей Анастасией, где сходила на
концерт Егора Крида, а до этого мать и дочь отдохнули на Мальдивах.
Напомним, стали мужем и
женой в 2013 году. Юморист расписался с артисткой спустя два дня после того, как
развелся с предыдущей супругой. Об этом сообщает сайт .