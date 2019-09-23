В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский Авангард на льду арены имени Юрия Ляпкина в Балашихе обыграл пекинский Куньлунь Ред Стар со счетом 5:2.

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский "Авангард" на льду арены имени Юрия Ляпкина в Балашихе обыграл пекинский "Куньлунь Ред Стар" со счетом 5:2.У победителей встречи дубль оформил Вячеслав Войнов (9-я и 42-я минуты), а также по разу отличились Тейлор Бек (23), Евгений Грачев (37) и Сергей Шумаков (58), а у гостей отличились Спенсер Фу (14) и Джейк Челиос (60).Шумаков, помимо гола, записал на свой счет две голевые передачи, а Войнов – одну результативную передачу.Войнов, помимо гола, записал на свой счет голевую передачу, а его одноклубник Сергей Шумаков отметился двумя передачами."Авангард" одержал вторую победу кряду и с 13 очками занимает второе место в Восточной конференции, а "Куньлунь" в ней же расположился на десятой строчке, имея в активе семь очков. В следующем матче "регулярки" омичи 28 сентября сыграют со "Спартаком", а пекинцы двумя днями ранее встретятся с "Нефтехимиком".