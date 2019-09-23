Мария Максакова не поддерживает отношения со своей свекровью Людмилой Николаевной Вороненковой. Более того, оперная дива не хочет, чтобы с ней общался и ее сын Иван.

Мария Максакова не поддерживает отношения со своей свекровью Людмилой Николаевной Вороненковой. Более того, оперная дива не хочет, чтобы с ней общался и ее сын Иван.Дениса Вороненкова не стало два года назад. С тех пор его вдова Мария Максакова воспитывает их сына Ивана в одиночестве. Впрочем, вскоре после смерти Дениса активизировалась его мать Людмила Николаевна. Женщина мечтает увидеть внука и регулярно с ним общаться. Однако Мария Максакова, по словам Вороненковой, всячески этому препятствует. Сама оперная певица объясняет, что ей не нравятся съемки Людмилы Николаевны в различных шоу, где та якобы не в лучшем виде выставляет своего покойного сына.Материал дополняется