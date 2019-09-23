Солист группы Руки вверх Сергей Жуков выложил в своем аккаунте видео, на котором подражает Филиппу Киркорову. Знаменитость порадовала поклонников забавным ходом.

Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков выложил в своем аккаунте видео, на котором подражает Филиппу Киркорову. Знаменитость порадовала поклонников забавным ходом.Ролик звезда отечественной эстрады выложила на своей странице в социальной сети Инстаграм. Отметим, что подобные материалы в юмористическом ключе певец выкладывает чуть ли не после каждого выступления. В этот раз видео появилось после выступления в Смоленске."Смоленск, спасибо! Наш 9-дневный мини-тур заканчивается с самыми теплыми эмоциями и воспоминаниями! Надеюсь и у вас, друзья, сегодня будет о чем вспомнить после концерта! (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)", – написал Жуков в своем микроблоге.Поклонники отреагировали лайками и благожелательными комментариями: "Супер эмоции от концерта!!! Спасибо всей команде, мурашки, слезы– всё вперемежку", "Цвет настроения рыжий, ну до чего же ты хорош, бесстыжий...;)", "Огромное спасибо. Мы тебя любим. Будем ждать снова с нетерпением встречи".