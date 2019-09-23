Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона прокомментировала болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой врачи диагностировали глиобластому. Это тяжелая, неожиданная болезнь, которая свалилась на голову всей стране и всей семье актрисы, сказала Нелли Кобзон в программе Ты не поверишь! на телеканале НТВ.

Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона прокомментировала болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой врачи диагностировали глиобластому. Это тяжелая, неожиданная болезнь, которая свалилась на голову всей стране и всей семье актрисы, сказала Нелли Кобзон в программе "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ. По ее словам, Анастасию Заворотнюк очень любят в ее семье, и она "была в диком шоке", узнав о ее беде.Сам Иосиф Кобзон 14 лет боролся с раком, перенес несколько операций. По словам Нелли Кобзон, в таких случаях надо "бороться за жизнь, все сделать для того, чтобы использовать каждую возможность, каждое лекарство, каждое назначение".Анастасия Заворотнюк, по словам Нелли Кобзон, обращалась за помощью к ее супругу, но это не было связано с медициной — речь шла о "каких-то жизненных ситуациях, которые Настя не могла сама решить". Иосиф Давыдович, по ее словам, "помогал всем страждущим, и Насте он тоже помог". Сама Нелли Кобзон также готова прийти на помощь семье Анастасии Заворотнюк в любой момент. "Я не знаю, нужен ли мой звонок родственникам Насти, но, чем могу, я всегда помогу", — говорит она.СМИ сравнивают болезнь Заворотнюк с историей Жанны Фриске, умершей от рака в 2015 году. Родная сестра певицы рассказала, что Жанна узнала о раке мозга во время беременности, но ни разу не пожалела, что родила ребенка. Наталья Фриске уверена: рождение сына, наоборот, продлило жизнь Жанны — "благодаря ему она два года и жила".По мнению Натальи, Анастасию может спасти только ее семья, и в конечном итоге актриса выкарабкается и сможет победить болезнь.Ранее близкий друг Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию, и что результаты гистологии позволяют надеяться, что все еще обойдется. По его словам, озвучиваемая болезнь – диагноз не окончательный.