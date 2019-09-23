Телеведущая похвасталась на своей странице в Инстаграм успехами старшей дочери. Маруся завоевала серебро на соревнованиях по гимнастике.

Телеведущая похвасталась на своей странице в Инстаграм успехами старшей дочери. Маруся завоевала серебро на соревнованиях по гимнастике.Знаменитость поделилась радостнымсобытием с поклонниками. "Капитошка 2019, у нас 2 место" (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.), – написала КсенияБородина, опубликовав фото дочери на вручении наград.Однакореакция фолловеров оказалась неоднозначной. Некоторые заподозрили звезду в том,что девочка не своими силами получила награду. "Чтобы не вызывать подозрения,что она покупала первые места, на этот раз она купила второе!", "Все куплено!","Конечно, с мамиными деньгами почему не первое!" – набросились на КсениюБородину подписчики.Материал дополняется