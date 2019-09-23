Телеведущая похвасталась на своей странице в Инстаграм успехами старшей дочери. Маруся завоевала серебро на соревнованиях по гимнастике.
Телеведущая похвасталась на своей странице в Инстаграм успехами старшей дочери. Маруся завоевала серебро на соревнованиях по гимнастике.
Знаменитость поделилась радостным
событием с поклонниками. "Капитошка 2019, у нас 2 место" (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.), – написала Ксения
Бородина, опубликовав фото дочери на вручении наград.
Однако
реакция фолловеров оказалась неоднозначной. Некоторые заподозрили звезду в том,
что девочка не своими силами получила награду. "Чтобы не вызывать подозрения,
что она покупала первые места, на этот раз она купила второе!", "Все куплено!",
"Конечно, с мамиными деньгами почему не первое!" – набросились на Ксению
Бородину подписчики.
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